موسكو - سبوتنيك. وحسب بيان للمنظمة: "إنه تم إطلاق في يناير/ كانون الثاني وبدعم دولي حملة غير مسبوقة في عشر دول لمكافحة الجراد، حيث تم التعامل مع أكثر من 1.3 مليون هكتار من الأراضي الموبوءة بالجراد".
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وقام الأعضاء بمنح 200 مليون دولار إلى المنظمة للاستكشاف ومكافحة الجراد، وتحتاج المنظمة إلى 40 مليونا إضافية لزيادة المراقبة ومكافحة الجراد في إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.
ونبهت الوزارة إلى تقرير من منظمة الفاو، الذي أشار إلى احتمالية استمرار غزو الأسراب من شرق أفريقيا، بالإضافة إلى بعض المجموعات الصغيرة، التي تكون في أماكن غير معلومة في موسم التكاثر الشتوي، وتغادر نحو الموسم الربيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاو: موجة ثانية من الجراد تهدد شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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