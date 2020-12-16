الفاو: موجة ثانية من الجراد تهدد شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر

موسكو - سبوتنيك. وحسب بيان للمنظمة: "إنه تم إطلاق في يناير/ كانون الثاني وبدعم دولي حملة غير مسبوقة في عشر دول لمكافحة الجراد، حيث تم التعامل مع أكثر من 1.3 مليون هكتار من الأراضي الموبوءة بالجراد".

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ومع ذلك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن الظروف المناخية المواتية والأمطار الموسمية "تشكل بالفعل أسرابًا جديدة من الجراد، التي تهدد بإعادة غزو كينيا، وتتكاثر الآن على جانبي البحر الأحمر، مما يشكل تهديدا جديدا لإريتريا والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن".

وقام الأعضاء بمنح 200 مليون دولار إلى المنظمة للاستكشاف ومكافحة الجراد، وتحتاج المنظمة إلى 40 مليونا إضافية لزيادة المراقبة ومكافحة الجراد في إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.

ونبهت الوزارة إلى تقرير من منظمة الفاو، الذي أشار إلى احتمالية استمرار غزو الأسراب من شرق أفريقيا، بالإضافة إلى بعض المجموعات الصغيرة، التي تكون في أماكن غير معلومة في موسم التكاثر الشتوي، وتغادر نحو الموسم الربيعي.