فرط يوفنتوس اليوم في فرصة الفوز على ضيفه أتالانتا في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي في المباراة، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.
وكان فريق “السيدة العجوز” قد تقدم بعد مرور 29 دقيقة عبر هدف سجله اللاعب فيديريكو كييزا. لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل (ق57) عن طريق ريمو فريلر. بعدها احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح يوفنتوس (ق61)، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو أهدرها على غير العادة بعدما تصدى لها الحارس.
بهذا التعادل ارتفع رصيد اليوفي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما بات لأتالانتا 18 نقطة في المركز الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإيطالي: تعادل أتالانتا مع يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.