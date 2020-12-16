النيابة العامة : ‏السجن 3 سنوات لمن يسرب بيانات المدين

حذرت النيابة العامة انه ‏طبقاً للمصالح المحمية جزائياً لأحكام التنفيذ يُحظر تسريب بيانات أصول المدين أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي، كما لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، فيمايُحظر على كل مشارك في المزاد تعمد التأثير على أسعار المزاد أو التضليل في عدالة أسعاره.

حيث قالت النيابة عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء “‏طبقاً للمصالح المحمية جزائياً لأحكام التنفيذ يُحظر تسريب بيانات أصول المدين أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي كما لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، ويُحظر على كل مشارك في المزاد تعمد التأثير على أسعار المزاد أو التضليل في عدالة أسعاره”.