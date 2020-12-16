إنجازات نجم تتوج بجائزة من “الأعمال العالمية”

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن فوز رئيسها التنفيذي الدكتور محمد السليمان بجائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2020م في قطاع التأمين من مجلة “الأعمال العالمية”.

وجاء هذا التتويج بعدما نجحت الشركة في تحقيق سلسلة إنجازات نوعية خلال العام 2020م، بفضل الجهود الكبيرة للفريق التنفيذي في الشركة برئاسة د. السليمان، والإشراف على عدد من خطط التحوّل في الأداء التشغيلي وخدمة العملاء على مدار الساعة، لا سيما على مستوى أتمتة الخدمات وسهولة توفرها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المعايير المدرجة من قبل مجلة “الأعمال العالمية”.

وفي تعليقه على هذه الجائزة، أشار د. السليمان إلى أنّها تمثل اعترافاً دولياً رفيع المستوى بالجهود الكبيرة لفريق العمل في شركة نجم بدعمٍ من البنك المركزي السعودي (ساما)، وبالتعاون المستمر مع شركاء نجم ضمن المنظومة التأمينية وفي مقدمهم الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين. وأضاف: “من خلال هذه الجائزة، نؤكد التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز تنافسية المملكة العالمية عبر خدمات تأمينية أكثر تطوراً وارتقاءً بجودة الحياة في المملكة، والتي تمثل إحدى مرتكزات الرؤية”.

وأكدّ الرئيس التنفيذي لنجم على أهمية هذه الجائزة في هذا التوقيت بالتحديد، لما تمثله من اعترافٍ بقدرات نجم كشركة سعودية تميّزت في الإنجاز حتى في أصعب الظروف، وذلك على النحو الذي عايشناه خلال فترة جائحة كورونا للعام 2020م.