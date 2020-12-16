ضربة قاصمة تفسد خطة  هايك غيوقجيان للمشاركة بدوري كرة السلة

عرض هايك غيوقجيان، لاعب فريق أراغاتس بطل الدوري الأرميني، لكسر في قدمه وذلك خلال مشاركته في أولى مبارياته بالدوري الممتاز.
وكان هايك قد غادر فريق الرياضي بيروت بهدف المشاركة في أكبر عدد ممكن من المباريات، تحضيرا لدوري السلة اللبناني الذي ينطلق في 16 يناير/كانون ثان المقبل.
وأعلن هايك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أن الإصابة ستبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.
ومن المتوقع، أن يعود هايك إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد ومن ثم التفكير في بقائه أو عودته إلى الاحتراف.
يذكر أن غيوقجيان يعد من نجوم منتخب لبنان الأول ويملك سجلا حافلا مع الأندية اللبنانية.
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