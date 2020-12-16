تعليم عسير يدرب 15309 كادرا على الاختبارات الإلكترونية

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال تنفيذ عدد من البرامج والورش التي تسهم في نجاح أعمال الاختبارات على اعتبارها استثنائية لهذا الفصل ، فضلا عن اعتماد خطة إجرائية لدعم المجتمع التعليمي.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن إدارتي الاختبارات والقبول للبنين والبنات بالشراكة مع إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات نفذت ورشة عمل عن الاختبارات الإلكترونية استفاد منها 32 من رؤساء ورئيسات الأقسام الإشرافية، و تم تنفيذ ورشة أخرى بعنوان “آلية رصد درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول”.

استهدفت 700 كادرا من منسوبي ومنسوبات الإشراف التربوي ، وجميع مشرفي ومشرفات المكاتب، و2800 قائد وقائدة مدرسة ، إلى جانب تنفيذ اللقاء التنشيطي الأول لقسم القياس المعرفي لمنسوبي ومنسوبات إدارة الاختبارات استفاد منه 32 مستفيدا ، فيما شاركت إدارة الاختبارات والقبول بورقة عمل بعنوان “إضاءات حول الاختبارات الالكترونية” في ملتقى التعليم الأهلي الذي استهدف مدارس التعليم الأهلي ، و تنفيذ “ورشة معادلة الشهادات للقادمين من الخارج” استفاد منها قرابة 32 كادرا.

وأضاف الجوني : أن إدارتي التدريب للبنين والبنات نفذت 16 برنامجا تدريبيا في مسار الاختبارات الإلكترونية واستخدام التقنية في التعليم ، وتدريب 1195 متدربا على منصة مدرستي ، و برنامج تطبيقات مايكروسوفت 365.

حيث استهدف 4030 متدربة ، ونفذ خلال 42 يوما ، إضافة إلى تنفيذ برنامج مهارات التعامل مع أدوات القياس و التقويم الإلكترونية واستهدف 4324 متدربة، وبرنامج إعداد الاختبارات الإلكترونية استفاد منه 1586 متدربة ، وبرنامج أساليب التقويم الإلكتروني للمتعلم في نظام المقررات استهدف 120 متدربة، وبرنامج الكفايات اللغوية “المنهجية و التقويم و آلية تنفيذ المشاريع” استهدف161 متدربة ، وبرنامج شرح برامج مايكروسوفت “الاختبارات الإلكترونية” OneNote استهدف 184 متدربة وبرنامج تجويد الاختبارات استهدف 145 متدربة .

وأضاف الجوني : أنه جرى إعداد خطة لدعم المدارس والطلاب والطالبات فيما يتعلق بالتعليم المستمر، فضلا عن تخصيص هواتف إرشادية للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم ، وتهيئة مقار في المدارس للدعم الفني ومن تستدعي الحاجة اختباره حضوريا في حالات محدودة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية .