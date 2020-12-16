شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول أول شحنات من «لقاح كورونا» للمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظة وصول وتفريغ أول شحنات محملة بلقاح “فايزر” لعلاج فيروس كورونا المستجد في مستودعات الشركة السعودية للخدمات اللوجستية، وذلك بعد وصول أول دفعة إلى الرياض.

وقال مراسل العربية عبدالمحسن الحربي إنه تم تفريغ الشحنة الأولى، مؤكدا وصول دفعات أخرى من اللقاح حتى مساء اليوم؛ حيث سيتم تخزينها في مستودعات الشركة المبردة والمجهزة من أجل اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق، أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسحيل أمس وحتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من (150) ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع بسرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لإجتيازه مراحل إختبار اللقاح بفاعلية وحدوث إستجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق ٦٥ سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو ٫ السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنين والمقيمين ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، السرطان النشط ، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30– 40 ، وأما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.