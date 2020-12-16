مقتل وإصابة 16 عسكريا سودانيا في معارك على الحدود الإثيوبية

وذكر موقع "سودان تريبيون"، اليوم الأربعاء، أن القتلى الأربعة بينهم ضابط برتبة رفيعة، مشيرا إلى إصابة 12 عسكريا سودانيا آخرين في المواجهات نفسها.

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ونقل الموقع عن مصادر عسكرية مطلعة، أن المواجهات اندلعت بمحلية القريشة شرق منطقة "ود عاروض"، إثر قيام الميليشيات بنصب عدة أكمنة لقوات الجيش السوداني.

وأشارت المصادر إلى الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية تضم عربات دفع رباعي.

وأوضحت أن معارك شرسة تدور حاليا في مناطق "الأسرة" وشرق "ود عاروض" بمحلية القريشة، ومنطقة أبو طيور بمحلية الفشقة.

وعزت المصادر تجدد المعارك إلى تعرض قوات الجيش السوداني لكمين جديد، فجر اليوم الأربعاء.

وتأتي المواجهات، بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا.

وسافر حمدوك على رأس وفد أمني رفيع لمناقشة مشكلات الحدود بين البلدين، وتم الاتفاق على بدء مناقشات بشأنها الأسبوع المقبل في السودان.

وترى المصادر أن هذه التوترات مرتبطة بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى إقليم تيغراي، بعد ساعات من مناقشاته مع حمدوك.

واتهمت المصادر الجيش الإثيوبي بتقديم الدعم لهذه الميليشيات، وتعمد إثارة التوتر الحدودي قبل جولة المفاوضات المقبلة لتعزيز موقف بلاده في هذه الجولة.