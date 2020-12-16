شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى قرى جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.
وأوضح أن المقذوف سقط في أرض فضاء وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار – ولله الحمد-، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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