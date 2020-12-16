شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: الإطاحة بوافديْن خطفا آخر وطلبا فدية 10 آلاف ريال من ذويه لإطلاق سراحه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية، بعد أن قاما بخطف وافد من بني جلدتهما، وتواصلا مع ذويه في بلاده وطالبوهم بدفع فدية قدرها 10 آلاف ريال مقابل إطلاق سراحه.

ووفقاً لإجراءات الاستدلال البحثية فقد أسفرت عن كشف هوية الجناة، والقبض عليهما بحي منفوحة في الرياض.

وقد أقرا بما نسب إليهما من اتهام وأرشدا على موقع المجني عليه، حيث عُثر عليه عليه في منزل مهجور بحي الديرة وهو مكبل اليدين والقدمين، فيما تم إيقافهما تمهيداً لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.