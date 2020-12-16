شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم عقد نية صيام التطوع في النهار؟.. الشيخ «السليمان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم عقد نية صيام التطوع في النهار.
وأكد في لقائه ببرنامج “فتاوى” المذاع على “قناة السعودية”، جواز عقد نية الصيام في النهار في صيام التطوع، مستشهداً على صحة ذلك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أن النبي ﷺ في أحد الأيام سأل عائشة عما إذا كان لديها أي طعام، وعندما علم بعدم وجود الطعام قرر الصيام، أي عقد نية الصيام بعد الفجر.
وأكد أنه يجوز للمسلم عقد نية صيام التطوع خلال أوقات النهار بشرط ألا يكون تناول أي طعام بعد أذان الفجر، مضيفا أن صيام الفرض في رمضان يتطلب عقد النية من الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حكم عقد نية صيام التطوع في النهار؟.. الشيخ «السليمان» يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.