مصر... إحباط تهريب 600 كغم من أحجار تحتوي على الذهب

وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن وحدة مباحث مركز شرطة أسوان، تمكنت من ضبط نحو 20 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب وزنة نحو 600 كيلوغرام.

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كما تمكنت السلطات من ضبط مولد كهربائي، وأسطوانة بوتاغاز محملة على سيارة نقل يقودها سائق مقيم في دائرة قسم شرطة ثان أسوان.

وكانت السلطات السودانية قد نجحت، في شهر يونيو/حزيران الماضي، في إحباط محاولة تهريب ذهب في ولاية نهر النيل للمرة الثانية خلال 48 ساعة فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية أن إدارته بولاية نهر النيل تنفذ باحترافية مهنية خططها الرامية القاضية بضبط شبكات التهريب التي تتعامل بطرق غير مشروعة في السلع الاستراتيجية، مما يتسبب في تخريب الاقتصاد الوطني السوداني.

وتمكنت الشرطة في ولاية نهر النيل من إلقاء القبض على الشبكة الإجرامية وبحوزتها سبيكتا ذهب زنة 3 كيلو و500 غرام، وهما من الذهب الخالص، حاولت الشبكة تهريبها إلى العاصمة الخرطوم، ومنها إلى خارج السودان.