الخارجية الإسرائيلية تهنئ البحرين بعيدها الوطني

وكتبت صحفة "إسرائيل تتكلم العربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئة للبحرين بهذه المناسبة.
وجاء في التغريدة: "باسم الشعب الإسرائيلي نتقدم بأحر التبريكات للشعب البحريني الصديق بحلول العيد الوطني البحريني. مع اطيب التمنيات لمستقبل زاهر في أجواء السلام القائم على الاحترام والثقة المتبادلة ومن الله التوفيق".
وتحيي البحرين يومها الوطني في 16 ديسمبر من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس/آب عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم اتباعه في السنوات الأخيرة بتأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.
وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.
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