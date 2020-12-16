سفير الكويت لدى المنامة: أمن وسلامة البحرين من أمن وسلامة الكويت

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وقال السفير في تصريحات، نشرتها وكالة الأنباء البحرينية، إن "العلاقات الكويتية البحرينية تعجز أن تصفها المفردات لأنها نموذج يحتذى به لما تحمله من علاقات تاريخية متجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين تعود إلى ما قبل البدء بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي ترجع إلى مئات السنين ومبنية على أساس التاريخ وروابط الأخوة ووحدة الدم والمصير المشترك".

وأضاف السفير: "البحرين منا ونحن منها بالفرح والاستقرار والازدهار، وهي القلب والعين.. وإن أمن وسلامة البحرين من أمن وسلامة الكويت، فالبيت الكويتي والبيت البحريني تكوين أسري واحد وأنساب مترابطة وأنا أشعر كسفير بأنني سفير لبلدي في بلدي لما أحظى به من كرم ومشاعر الإحساس بالأسرة والبيت الواحد".