سفير الكويت لدى المنامة: أمن وسلامة البحرين من أمن وسلامة الكويت

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وأضاف السفير: "البحرين منا ونحن منها بالفرح والاستقرار والازدهار، وهي القلب والعين.. وإن أمن وسلامة البحرين من أمن وسلامة الكويت، فالبيت الكويتي والبيت البحريني تكوين أسري واحد وأنساب مترابطة وأنا أشعر كسفير بأنني سفير لبلدي في بلدي لما أحظى به من كرم ومشاعر الإحساس بالأسرة والبيت الواحد".
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