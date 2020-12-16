الدفاع الجزائرية: قتلى وجرحى بسقوط مروحية عسكرية غرب العاصمة

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وأضاف، البيان، أنه "لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة"، مؤكدة أن "الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش تقدم بإسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، وأمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.
وتدوال فيديو الطائرة، على مواقع التواصل الاجتاعي، حيث لوحظ أن "طاقم الطائرة قفز قبل لحظات من وصولها إلى سطح البحر"، ولم ترد أي معلومات لحد الساعة، حول ملابسات حادث سقوط الطائرة المروحية.
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