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وكانت مواجهات قد اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي فتحت نيران أسلحتها، حيث أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وأمنت القوات الإسرائيلية اقتحام عشرات المستوطنين الذين تجولوا في المنطقة الأثرية في سبسطية، قبل أن تندلع المواجهات حيث حاول عشرات الفلسطينيين منع دخول المستوطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 14 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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