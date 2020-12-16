إصابة 14 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

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رام الله - سبوتنيك. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 14 فلسطينياً بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع .

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي فتحت نيران أسلحتها، حيث أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وأمنت القوات الإسرائيلية اقتحام عشرات المستوطنين الذين تجولوا في المنطقة الأثرية في سبسطية، قبل أن تندلع المواجهات حيث حاول عشرات الفلسطينيين منع دخول المستوطنين.