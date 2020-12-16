وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بيانا بخصوص حادث سقوط مروحية عسكرية تابعة لحرس السواحل قبالة سواحل بوهارون بولاية تيبازة.
وجا في بيان الوزارة، أنه "أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وفي حدود الساعة 11:25، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية، في عرض البحر على بعد (02) ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة، مما أسفر عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين (02) الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة".
ووثق أحد المواطنين لحظة سقوط الطائرة المروحية، في عرض البحر بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون.
وحسب ما لوحظ من الفيديو فقد قفز طاقم الطائرة قبل لحظات من وصولها إلى سطح البحر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... سقوط طائرة مروحية في عرض البحر غربي العاصمة الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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