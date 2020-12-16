"طفلة الـ8 شهور"... وفاة ميرا إمام التي أصدر السيسي قرارا بشأنها منذ يومين

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وأكد محمود إمام، والد الطفلة ميرا، أن ابنته "توفيت صباح اليوم، وذلك قبل دخولها غرفة العمليات بنحو ساعة"، مشيرا إلى أن أهالي قرية محلة مرحوم بمركز طنطا شيعوا، جثمان طفلته، وذلك حسب "بوابة الأهرام" المصرية.

من جانبها، قالت دعاء فايد، والدة الطفلة ميرا، "نحمد الله ولا نقول إلا ما يرضي الله واللهم لا اعتراض على قضائه، إن الله لا يريد لها أن تتأذى البقاء والدوام لله وحده.. بنتي ميرا في ذمة الله".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه يوم السبت الماضي، "بسرعة إجراء عملية جراحية عاجلة للطفلة ميرا"، بعد مناشدة ذويها، الرئيس للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن "الطفلة ميرا من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور"، مشيرا إلى أنها "تعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب"، مشيرا إلى أن "وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة ميرا عن كثب وماسيتم تقدميه لها من خدمات طبية".