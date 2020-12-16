وأضاف الشريفي في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "سرايا الخرساني لديها خصوصية واستقلالية عن الحشد الشعبي بوصفها فصيل قاتل ضمن مظلته ولكنها ربما لا تكون ملتحقة به على المستوى الإداري"، واصفا القضية بأنها "إجرائية"، مضيفا أنه "ربما تكون هناك أبعاد سياسية لمعالجة رؤى وتوجهات هذا الفصيل بالتحديد".
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وأوضح أن "هذا القضايا تعتبر قضايا رأي عام لا بد فيها أن تكون الإجراءات واضحة من قبل الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة الذي يتبعه الحشد".
وكانت قوات الحشد الشعبي العراقي قد واصلت اعتقال شخصيات بارزة في ميليشيا "سرايا الخراساني" المرتبطة به والمتهمة بعمليات قمع واعتداء على الناشطين المدنيين.
وبعد أقل من 24 ساعة على اعتقال النائب السابق لأمين عام "السرايا"، حامد الجزائري، عاد الحشد واعتقل نحو 30 عنصراً منها.
وقالت عدة مصادر إن الحشد الشعبي يستهدف تفكيك سرايا الخراساني وهو ما يحظى بمباركة فصائل أخرى في الحشد وترحيب الحكومة العراقية نظراً لما ارتبط بهذا الفصيل من اتهامات منها اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: تفكيك "سرايا الخراساني" جزء من دخول الحشد الشعبي تحت مظلة الجيش العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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