خالد مشعل يشيد بمحاولة ياسر عرفات ويحذر من يراهنون على إسرائيل

وأضاف مشعل في حوار إلكتروني مع مؤسسة محلية في غزة، "إن حركة حماس بانطلاقتها قبل 33 عاما استفادت من تجارب من سبقوها، وأضافت لمن حولها، وستقدم تجربة ثرية لمن بعدها، وشكلت قطعة متميزة في اللوحة العظيمة التي رسمها شعبنا العظيم بنضالاته".

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وتابع: أن "حماس مع شركاء الوطن أعادت الاعتبار للثوابت الوطنية، والقدس، وحق العودة والأرض، وأكدت تمسكها بالقرار الفلسطيني، مع مكونات الأمة وشعوبها"، بحسب موقع "المركز الفلسطيني للإعلام".

وأكد مشعل أن "بصمة حماس في التركيز على الخارج كما الداخل، وأن الوطن لا ينهض إلا بكل مكونات شعبنا والأمة من خلفه، وهذا لا يتعارض مع القرار الفلسطيني".

وقال: "تعرضنا لضغوط، وإغراءات، ومساومات، وتهديدات، ولو انسقنا لها، لاعترف بنا العالم الغربي قبل الشرقي، ولكننا رفضنا أن ندفع الثمن".

وأشار رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس"، إلى أنه يحسب للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، أنه "حاول منع التدخل في القرار الفلسطيني".

وأضاف مشعل أن "حماس انفتحت مع الجميع، على قاعدة الشراكة، وعملت مع الجميع، على قاعدة التمسك بالثوابت، وخيار المقاومة".

وأكد أن "حماس ستتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بوعي وثبات دون أن نراهن على أحد، بل نراهن على أنفسنا وشعبنا وعمق أمتنا".

وقال "إن من يراهن على إسرائيل، ومن استقطبوهم من بعض هوامش الأمة سيخسرون، ويكتشفون أن الأمة أكثر أصالة مما يظنون".