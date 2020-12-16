شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بقرار مصرف ليبيا المركزى بتوحيد سعر صرف الدينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعه صباح اليوم، الذي طال انتظاره، بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي، معتبرة هذا القرار خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن "الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين - ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد - لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانباً وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها".