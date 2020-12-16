شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة صومالية تقضى بإعدام عنصرين من مليشيات الشباب التابعة لتنظيم القاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القوات المسلحة الصومالية اليوم الأربعاء، بالإعدام على عنصرين من مليشيات الشباب التابعة بتنظيم القاعدة، وقال رئيس المحكمة العسكرية، العقيد حسن علي نور شوتي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"، إن العنصرين المتهَمَين بالانتماء إلى مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة قاما بعمليات القتل والتفجيرات في مقديشو .. مشيرًا إلى أن الحكم قابل للطعن فيه.

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