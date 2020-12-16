فلسطين تسجل 2525 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 2525 إصابات جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 935 إصابة جديدة بكورونا من مجمل عدد الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 137 "منهم 39 مريضا على إجهزة التنفس الاصطناعي".

وتستمر حالة الإغلاق التام في بعض محافظات الضفة الغربية حتى يوم الخميس وتشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 131037.