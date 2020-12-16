شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى يعلن توزيع المملكة للقاح كورونا خلال الأيام الـ3 المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة السعودى، عن تسلمه أول شحنة من لقاح كورونا صباح الأربعاء، مضيفا أن المملكة تبدأ توزيع لقاح كورونا خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، لجميع المواطنين والمقيمين. وأكدت "الصحة" حسب وكالة الأنباء السعودية، مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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