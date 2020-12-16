شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تعلن إغلاق مرفأى السدرة والزويتنية اليوم لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن مرفأي السدرة والزويتينة النفطيين أُغلقا اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه إذا استمر سوء الأحوال الجوية لمدة 72 ساعة أخرى، فإن المرافئ في منطقتي رأس لانوف والبريقة قد تتأثر أيضا، وربما تتعرض مستويات الإنتاج للخطر بسبب محدودية قدرات التخزين.