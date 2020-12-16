مجلس التعاون الخليجى يرحب بقرار أمريكا تصنيف "سرايا المختار" جماعة إرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ما يسمى بـ "سرايا المختار" جماعة إرهابية عالمية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم، حيث سبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ جميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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