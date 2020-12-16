الإمارات ترسل ثالث طائرة مساعدات طبية لدعم غزة فى مكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات طبية ثالثة تحتوى على 14.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰة، بالتعاون مع لجنة التكافل فى القطاع، يستفيد منها أكثر من 14 ألفا من العاملين فى مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن إرسال هذه المساعدات الطبية يأتى فى إطار الدعم المستمر الذى تقدمه الإمارات لتعزيز جهود الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر مايو الماضى، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي بلغت 22 طنا لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي.



يذكر أن هذه المساعدات هي جزء من التزام الإمارات في تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت الدولة التي تعد من أكبر الجهات المانحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، بأكثر من 187 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2015 إلى 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.