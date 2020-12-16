سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطينى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى سلطان عمان هيثم بن طارق ،اليوم الثلاثاء رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و تسلمها نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاصّ لسلطان عُمان، أسعد بن طارق آل سعيد.

جاء ذلك خلال استقباله اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني ،الذي سلمه الرسالة ،حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية،و بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.



وأكد اللواء الرجوب، تقدير القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، لمواقف السلطنة والسلطان هيثم بن طارق، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته في سعيها لتحقيق حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا كل اشكال الدعم الذي تقدمه السلطنة.



من جانبه، أوضح آل سعيد موقف بلاده الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والداعم للحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ثبات الموقف العماني ورؤيته لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

