شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سقوط مروحية عسكرية ومصرع شخص شرق العاصمة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل عسكرى جزائري قبل قليل فى سقوط مروحية شرق العاصمة الجزائر، وتجرى السلطات المختصة عمليات بحث عن عسكريين آخرين كانوا على متن المروحية، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية. وبثت القناة لقطات فيديو تظهر لحظة سقوط المروحية فى مياه البحر.

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