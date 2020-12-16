شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المسجلة 188 ألفا و 545 حالة . وأوضحت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء 144 ألفا و 174 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة فى المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وتم تسجيل تعافي 726 حالة ، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 165 ألفا و 749 حالة، بالإضافة لتسجيل 4 حالات وفاة ليبلغ عدد حالات الوفاة 626 حالة .

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