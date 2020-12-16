ملك الأردن وولي العهد السعودي يبحثان القضايا "ذات الاهتمام المشترك"

وأفادت وكالة أنباء "بترا" بأن الملك عبد الله والأمير محمد بن سلمان، بحثا "العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات تطويرها".

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وتابعت الوكالة "جرى التأكيد، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق، أعلن الأردن إدانته للهجوم الإرهابي في مدينة جدة السعودية، وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أن الوزارة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة بترول في مدينة جدة السعودية، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، ضيف الله على الفايز، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفض الأردن للهجوم ووصفه بـ"الجبان".

واستنكر متحدث الخارجية استمرار جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مهاجمة المناطق المدنية، وقال الفايز إن الأردن يقف إلى جوار المملكة العربية السعودية ضد ما يهدد شعبها.

واعتبر الفايز أن "أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".