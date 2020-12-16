إحصائية تكشف أرقاما مخيفة عن اليمن

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ونشرت الدبلوماسية البريطانية تدوينة على "تويتر" اليوم الأربعاء، ذكرت فيها بعض الأرقام الخاصة باليمن، التي تشير إلى أن أكثر من نصف الشعب اليمني سيعاني من الجوع، بينما يرجح أن 5 ملايين شخص سيعيشون على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 50 ألف شخص سيعيشون ظروف شبيهة بالمجاعة، مشيرة إلى أنه توجد حاجة عاجلة لتعاون دولي لمعالجة أزمة المجاعة في اليمن.

وفي وقت سابق، قارنت الدبلوماسية البريطانية روزي دياز، بين ما يشهده اليمن في الوقت الحالي وبين ما حدث في الحرب العالمية الأولى قبل أكثر من 100 عام، وقالت: "عندما نحن نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب العالمية الأولى، التي جلبت للبشرية حزنا ودمارا يعجز المرء عن وصفه، يذهب تفكيري إلى اليمنيين الذين ما زالوا يعانون من ويلات الحرب".

وتابعت: "هذه المعاناة لن تنتهي حتى يقرر طرفي النزاع تقديم تنازلات تساعد في التوصل إلى اتفاق سياسي".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

وتشير تقارير أممية إلى أن اليمن يعاني من أزمة إنسانية كبرى، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، سقط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 في المئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.