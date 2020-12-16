الموارد البشرية تنبه باستمرار العمل عن بعد لهذه الفئات

نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، بالفئات المسموح باستمرار عملها عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد. وأكدت الوزارة استمرار العمل عن بعد للفئات المحددة والمذكورة حسب تصنيف وزارة الصحة حتى إشعار آخر لمن تجاوزت أعمارهم 65 عاما، ومن يعانون السمنة المفرطة. كما شملت الفئات المسموح بعملها عن بعد من يعانون أمراض الرئة المزمنة، أو الربو الشديد، أو الأمراض القلبية المزمنة، أو نقص المناعة المكتسب.

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