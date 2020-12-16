ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.
وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 223.29 ريال (59.54 دولار)، مقابل 220.39 ريال (58.77 دولار)، الثلاثاء.
بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا في المملكة)، إلى 195.38 ريال (52.10 دولار) مقابل 192.84 ريال (51.43 دولار)، أمس.
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 167.47 ريال (44.88 دولار)، مقابل 165.30 ريال (44.08 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.25 ريال (34.73 دولار).
وزاد سعر الأوقية (الأونصة) إلى نحو 6945 ريالًا (1852 دولارًا)، مقابل نحو 6855 ريالًا (1828 دولارًا)، أمس، لترتفع بمقدار 90 ريال (24 دولارًا).
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.