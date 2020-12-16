ميزانية 2021 : التعليم يستحوذ على النصيب الأكبر

بلغ حجم الإنفاق في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021، 990 مليار ريال، استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر منها، بما يبلغ 186 مليار ريال.
وجاء القطاع العسكري وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المركز الثاني من حيث مخصصات الإنفاق، بـ 175 مليار ريال لكل منهما، ثم قطاع البنود العامة بـ 151 مليار ريال، ثم قطاع الأمن والمناطق الإدارية بـ 101 مليار ريال.
وخصّصت الحكومة في ميزانية 2021 لقطاع الموارد الاقتصادية 72 مليار ريال، وقطاع الخدمات البلدية 51 مليار ريال، والتجهيزات الأساسية والنقل 46 مليار ريال، والإدارة العامة 34 مليار ريال.
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