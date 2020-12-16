شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: بدء حملة لتوفير التطعيم الآمن للوقاية من كورونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، إن البلاد ستبدأ قريباً الحملة الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من كورونا.، ووجه ملك البحرين بإتاحة التطعيم الآمن بالمجان لكل مواطن ومقيم على أن يكون اختياريًا.

وأضاف عاهل البحرين بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء: كلنا أمل بأننا مقبلون قريباً على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها".

وحددت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء السادس عشر من ديسمبر لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا «كوفيد19» بحسب صيحفة الأيام البحرينية.

وقال الصحيفة البحرينية، إن مواطنون قالوا إنهم تلقوا مساء اليوم مكالمات من موظفي مركز الاتصال التابع للفريق الوطني لمكافحة كورونا بالبحرين تفيد بتلقى الجرعة الأولى اليوم الأربعاء.

كانت وزارة الصحة البحرينية، قد دعت الراغبين بأخذ اللقاح، إلى التسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص؛ وذلك التزاما منها بمواصلة تنفيذ خطط الحكومة الاستباقية لتحقيق أعلى درجات الأمن الصحي لمواجهة الجائحة.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فى مملكة البحرين، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد-19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.