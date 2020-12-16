شرطة عجمان تتصدى لفيروس كورونا بالخوذة الذكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وظفت شرطة عجمان الخوذة الذكية المعممة على مستوى وزارة الداخلية، والتي تتميز بمميزات خاصة للتمكن من كشف أعراض الإصابة بفيروس كورونا من خلال قياس درجات حرارة الأشخاص عن بُعد، والتعرف على الوجوه وقراءة أرقام لوحات السيارات. وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إن توظيف الخوذة الذكية جاء ضمن إجراءات وزارة الداخلية وشرطة عجمان لتعزيز جودة الحياة بالحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية في الكشف المبكر عن حالات الإصابة في الطرق والأماكن العامة، للحد من انتشار الفيروس.



وأضاف أن الخوذة الذكية مزودة بخصائص ومستشعرات تمكنها من قياس درجات حرارة المارة تلقائياً عن مسافة تصل إلى 5 أمتار بمجرد مرورهم من أمام الخوذة، ويصل معدل الفحص إلى 200 شخص في الدقيقة، ويمكنها تحديد الأشخاص الذين تتجاوز درجة حرارة أجسامهم 37.3 درجة مئوية، ليقوم أفراد الشرطة بإيقاف من تكشف الخوذة عليه أعراض الحمى، ويتم نقله بواسطة الجهات المختصة إلى أقرب منشأة طبية.

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