شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. ولم تكشف قوات التحالف عن أية تفاصيل لعملية الهجوم الجديدة من ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.

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