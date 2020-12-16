عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيسبوك يهدد يوتيوب بتطبيق جديد لمقاطع الفيديو

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365

طرح عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك تطبيقا جديدا باسم "Collab" مخصصا للموسيقى.



ومن خلال هذا التطبيق يمكن للمستخدمين بث موسيقاهم عبر مقاطع فيديوهات قصيرة.

وأوضح موقع "ذا فيرج" أنه يمكن لثلاثة موسيقيين تسجيل مقطع فيديو قصير لمقطوعة من عزفهم، ودمج الفيديوهات الخاصة بهم مع فيديوهات موسيقية أخرى يرون أنها قد تصنع معزوفة مجمعة، عبر هذا التطبيق وطرحها كفيديو موسيقي موحد.

كما يوفر التطبيق على مستخدميه من الموسيقيين جهد عملية الدمج بين هذه المقاطع وتجنب استخدام برامج تقنية أكثر تعقيدا.

وأوضح الموقع أن التطبيق حتى الآن لم يتم دمجه بشكل مباشر مع فيسبوك، غير أنه يمكن استخراج الفيديو المصنوع وطرحه مباشرة عبر خاصية ستوري أنستقرام، ومنصات أخرى مثل تيك توك، ويتوفر التطبيق مجانا عبر متجر "أبل APP ستور" الإلكتروني.