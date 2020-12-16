"رقم لم تشهده البلاد منذ 5 أشهر".. ارتفاع ملحوظ لإصابات كورونا في مصر

وارتفع المعدل اليومي للإصابات ليعود إلى ما كان عليه قبل 5 أشهر وتحديدا في 24 يوليو/تموز الماضي.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه تم تسجيل "523 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بإجمالي حالات 122609 مصابا"، وذلك في أعلى معدل يومي للإصابات منذ تسجيل 659 حالة في 24 يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالوباء وصل إلى 6966 حالة بعد وفاة 23 شخصا خلال يوم الثلاثاء جراء الإصابة بوباء كوفيد-19.

كشف البيان أيضا عن خروج 318 متعافيا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد "تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105450 حالة".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

واستقبلت مصر مساء الخميس الماضي أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية، ضد فيروس كورونا المستجد قادمة من الإمارات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تقوم بإجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني، موضحة أن هذا التعاون "من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع".

جدير بالذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أبرم في وقت سابق اتفاقية مع شركة الأدوية الرائدة المصرية "فاركو" لتزويد البلاد بـ 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي الأول في العالم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، "سبوتنيك V".