شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل رقما قياسيا بمعدل الإصابات اليومية بكورونا منذ مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت سوريا معدلا قياسيا للإصابات بكورونا إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 150 إصابة جديدة وهي أعلى حصيلة في البلاد منذ اكتشاف أول إصابة في مارس الماضى، وذكرت وزارة الصحة السورية أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9452 إصابة، بينها 543 وفاة بعد الإعلان عن تسجيل 13 وفاة اليوم.

كما تم تسجيل 62 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 4494 حالة، وتركزت معظم الإصابات المسجلة اليوم في جنوب البلاد بواقع 25 إصابة في كل من درعا والسويداء، تلتها حمص بـ 20 إصابة فطرطوس بـ 17 إصابة.

يذكر أن البلاد تجاوزت حاجز المئة إصابة، والعشر حالات وفاة، يوميا منذ 10 من الشهر الجاري حين تم الإعلان عن تسجيل 112 حالة، وبقيت الإصابات اليومية ترتفع إضافة إلى ارتفاع معدلات الوفيات التي سجلت أعلى حصيلة يومية يوم 11 من الشهر الجاري بتسجيل 15 حالة وفاة.

وكانت الحكومة السورية قررت أمس فرض عدد من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس منها فرض ارتداء الكمامة في المؤسسات والأماكن العامة المغلقة، وسيارات النقل.