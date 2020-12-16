شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يبحث مع ولى العهد السعودى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى الهاشمى، أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بحث مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، مساء أمس، الثلاثاء، العلاقات الأخوية الراسخة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات تطويرها.

وقال الديوان الملكى فى بيان، نشره عبر موقعه الرسمى ومنصاته على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى: "بحث جلالة الملك عبد الله الثانى، الثلاثاء، مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات تطويرها".

وأضاف البيان: "جرى التأكيد، خلال اتصال هاتفى، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".