شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تصدر ترخيصا لاستيراد لقاح "فايزر" للاستخدام الطارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة العمانية، ترخيصًا لاستيراد لقاح "فايزر - بيونتيك" للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أنه يتم إعطاء اللقاح على جرعتين بينهما فاصل ثلاثة أسابيع، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد تقييمها دراسات الفعالية والسلامة التي قُدمت من قِبل شركة فايزر الأمريكية فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة، وبعد اعتماده من قِبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.