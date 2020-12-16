شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصدر عفوا عن 169 من المحكومين بمناسبة العيد الوطنى الـ 49 للمملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الحرين بإصدار مرسوم ملكى بالعفو الخاص والإفراج عن 169 من المحكومين فى قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم بمناسبة العيد الوطنى للمملكة.
وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، يأتي العفو والإفراج بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى لمقاليد الحكم.
وتحيي المملكة غدا العيد الوطنى الـ 49 والذكرى الـ 21 لتولى الملك حمد مقاليد الحكم وسط اجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
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