شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد يتوقع اضطرابات جوية وهطول أمطار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، معاذ الخلف، هطول أمطار على عدة مناطق مطلع الأسبوع المقبل بمشيئة الله.

وقال “الخلف” عبر حسابه في “تويتر”: “بإذن الله مؤشرات جوية لفرص أمطار متفرقة وسط المملكة، تشمل الرياض والقصيم مطلع الأسبوع المقبل”.

كما توقع معاذ الخلف حالة اضطراب جوي خلال الثلث الأخير من ديسمبر لمنخفض جوي نشط ذو مصدر قطبي، يتزامن مع توقعات بنشاط مداري في بحر العرب إعصار .