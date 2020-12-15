لسوء الأحوال الجوية... مصر تغلق ميناءين على البحر الأحمر

فقد أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاقا ميناءي السويس والزيتيات، على البحر الأحمر بسبب شدة الرياح، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

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وقالت الهيئة إن شدة الرياح بلغت 20 عقدة جنوبية، بينما بلغ ارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار.

وأوضحت الهيئة أنه في ظل حالة البحر مضطربة، جرى وقف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن يعاد فتح الميناءين مجددا بمجرد تحسن الأحوال الجوية.

وكانت الهيئة أعادت فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، في محافظة جنوب سيناء.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أمس الاثنين، أماكن يتوقع أن تشهد سقوط أمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكرت الهيئة أن البلاد ستشهد "نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد".