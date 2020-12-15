© AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
وتابعت على الموقع الرسمي: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات"، مشيرة إلى أن ذلك كان يجري عن طريق شراء عقارات وسيارات وإقامة مشروعات تجارية وإجراء عمليات سحب وإيداع بالبنوك لإصباغ تلك الأموال الصبغة الشرعية".
كما ذكر الفيديو الذي أعده قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية، أن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، تمكن من كشف تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، لتمكين بعض الأشخاص ممن لديهم موانع قانونية، استخراجها مقابل مبالغ مالية"، مشيرا إلى أن القوات عثرت على مبالغ مالية وجوازات سفر خاصة بعدد من الأشخاص وأكلاشيهات وعدد من ملصقات التأشيرات الخاصة بدولة عربية.
وقالت "بوابة أخبار اليوم" إن "الأجهزة الأمنية المصرية تواصل جهودها في ملاحقة وتتبع أشكال الخروج على القانون لتحقيق الانضباط الأمني وإحكام السيطرة الأمنية وفقا للقانون".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية المصرية تكشف واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال… فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.