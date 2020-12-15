مصر... تعطيل الدراسة في القاهرة والجيزة لسوء الأحوال الجوية

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وبحسب موقع "صدى البلد"، شهدت عدد من المحافظات حالة من الطقس السيء وسقوط أمطار غزيرة ورياح، تسببت في تعطيل الدراسة في محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وشهدت مدينة الإسكندرية صباح اليوم نوة قاسم، إحدى أشد النوات التي تشهدها محافظة الإسكندرية، حيث تأثرت مدينة الإسكندرية بالنوة من حيث ارتفاع الأمواج وغرق كورنيش الإسكندرية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد أوضحت، في وقت سابق اليوم، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار وتقلبات في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية ونشاطا للرياح المثيرة للأتربة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19–13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19–14، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20–15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 23–15، وشمال الصعيد بين 21–10، وجنوب الصعيد بين 23–11 درجة مئوية.

وتتعرض مصر لموجة طقس سيئ بدأت حدتها من اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، كما تتساقط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات خاصة السواحل الشمالية.