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وقال المحمدي:
إن المسنة التزمت بالوصفة الطبية ونصائح الأطباء. وهي في صحة جيدة خصوصا وأنها لا تعاني من أيةأمراض مزمنة في السابق.
ويشار إلى أن تونس تعاني من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 111 ألف شخص، وتسبب في وفاة 3915 منذ فبراير/شباط الماضي، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.
والأسبوع الماضي، قال الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور تونس (مستشفى ومركز دراسات وأبحاث طبية)، إن وزارة الصحة تسعى إلى أن تشمل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا 20% من التونسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر من دولة عربية… معمرة في سن 101 عام تنجو من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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