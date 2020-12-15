المرتبة 31 عالميا... دولة خليجية تتصدر عربيا تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ترتيب بلادها تقدم في الترتيب العالمي بأربعة مراكز عن تصنيف العام الماضي، لتأتي في المرتبة 31 عالميا من بين 189 دولة شملها التقرير.

ونقلت عن محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، أن بلاده وضمن الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين، تمضي وبرؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية وعلى مختلف الأصعدة.

وأوضح القرقاوي أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، أثبتت الدولة يوما بعد يوم ريادتها في مجال التنمية البشرية بتصدرها المركز الأول عربيا ولسنوات عديدة على التوالي في تقرير التنمية البشرية، وتقدمها إلى المركز 31 عالميا من أصل 189 دولة شملها التقرير.

ويصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنويا، ومنذ العام 1990، وهو مؤشر مركب يعبر عن مستوى رفاهية الشعوب من خلال ثلاثة أبعاد هي - الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة.

وجاءت النرويج في المرتبة الأولى عالميا، تلتها إيرلندا ثانية، ثم سويسرا، فهونغ كونغ ثم أيسلندا في المرتبة الخامسة، بينما حلت المملكة المتحدة في المرتبة 13 والولايات المتحدة في المرتبة 17، واليابان في المرتبة 19 متساوية مع إسرائيل، وجاءت إسبانيا في المرتبة 25، متقدمة على فرنسا التي حلت في المرتبة 26 عالميا.